Le migliori under 16 venete sono tenniste veneziane

Nelle finali regionali individuali in corso ad Este è stato assegnato il titolo under 16 femminile che parla tutto veneziano. Sul gradino più alto del podio Vanessa Gruarin del Portogruaro, secondo posto per Giorgia Spolaor del Green Garden. Queste giocatrici veneziane hanno dimostrato di essere le migliori nella loro categoria.

Le due giovani si sono affrontate anche nei campionati a squadre con esito inverso. Sono loro le migliori del Veneto, e lo dice anche il loro ranking: Spolaor 3.1 e Gruarin in ascesa 3.2, con già 3 successi stagionali nei tornei di 3ª categoria.

Tornei in corso nel Veneziano