Tennis, i risultati della tappa Mini del Kinder Trophy di Bibione

A Bibione si svolge il Kinder Trophy Joy Of Moving, appuntamento del tennis giovanile: il Mini dagli 8 ai 12 anni maschile e femminile, con una quarantina di giovani, ha già emesso i suoi primi verdetti.

Nell’under 9 maschile l’udinese Michele Tancon Lutteri. Nell’under 10 l’udinese Marco Manna con il ferrarese Alessandro Teodorani. Bronzi per Francesco Caberlotto del Republic di Jesolo ed il triestino Viktor Zupic. Nell’under 11 l’undinese Leonardo Roberto Agosto e Alessandro Mantovan del Mirano. Nell’under 12 Edoardo Poloni del Bassano con Mattia Savonitto del Green Garden.

Nell’under 9 femminile la faentina Lucia Tarlazzi con Aisha Maria Imolese del Green Garden. Nell’under 10 la trevigiana Agata Maria Buzzo neo campionessa regionale, non ha avuto rivali. Con lei nell’ultima gara la giocatrice di casa Linda Abrunzo. Bronzi per Teresa Novello e per la Imolese del Green Garden. A Samuel Salvatori, del Republic di Jesolo, è stato assegnato il premio fair play.

È iniziato al Republic di Jesolo il torneo Open di 2^ categoria maschile e femminile, fino al 14 maggio. Sono 1.000 gli euro del montepremi e 70 i contendenti agli ordini di Maria Laura Perini ed Alessandro Mior. Gli orari di Sabato 6 maggio vedono i tennisti scendere in arena sin dalle ore 10 con 12 gare fino alle 19.00. Con i seguenti tennisti: Mazzon-Canova; Bortolato-Sturaro e Lazzari-Lundgren. Alle 13.00: Torresan-Pasqual, Gon-Antonello e Radwan-Fiori. Alle 15.00 Bogana-Bortolato mentre Pacorini il vincente tra Mazzon-Canova. Di seguito i doppi turni.

Fino al 13 maggio, a Porto Santa Margherita è in corso il torneo d’apertura stagione maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria con 82 iscritti.

