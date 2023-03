Tennis, la Nazionale over 35 capitanata da Matteo Viola vince il mondiale

Ad Antalaya in Turchia la nazionale over 35 vince il titolo mondiale. Capitanata da Matteo Viola con Andrea Taliani, Andrea Vaggi e Walter Trusendi, ha dato un altro titolo iridato al movimento tennistico italiano.

Vincendo il girone imbattuti contro le nazionali di Olanda, Gran Bretagna e Croazia, le semifinali erano Italia-Francia 2/1 e Germania-Portogallo 3/0. Finale quindi tra Italia e Germania vinta per 2/1 dagli azzurri. Viola che inaugura proprio oggi il suo centro sportivo Net Riviera Sport di Mira assieme a Nicola Tonon, e quale occasione migliore festeggiarla con un titolo iridato?

Anche l’over 40 capitanato dal trevigiano Luca Serena ha messo in bacheca il 3° titolo iridato consecutivo. I “soliti noti” Giulio Di Meo, Massimo Ocera e Alessandro Da Col in finale hanno vinto contro la Francia per 2-1. Il girone di qualificazione li ha visti anche qui al primo posto contro India e Kazakistan. Ai quarti scontro duro contro l’Argentina, semfinale percorso netto contro l’Olanda. Doppio granitico quello con Ocera e Da Col che ha dato un altro titolo iridato a questa nazionale Over 40.

Prossimi tornei individuali

A Camponogara oggi e domani Rodeo Fornea fino ai 3.5 maschile. Sono 24 i giocatori impegnati agli ordini di Mirco Condon ed Alessandra Gislon.

Al Tc Chioggia oggi e domani Rodeo di 3^ maschile agli ordini di Diego Vianelli con una decina di giocatori.

All’Arca 974 di Spinea oggi e domani Rodeo Mimosa maschile e femminile per giocatori fino ai 3.1. Sono 17 i players in lizza.

