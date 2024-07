Bibione dà il benvenuto alla nazionale italiana under 12 di tennis

Bibione dà il benvenuto alla nazionale italiana di tennis under 12. Gli azzurri Nicolas Lyam Basilone, Tommaso Pantò e Ruggero Condorelli, accompagnati dal capitano Andrea Dalla Giovanna, saranno ospiti nella località balneare veneziana nelle giornate i prossimi 15 e 20 luglio. Due giorni in via Cellina, 2 per affinare gli allenamenti in vista delle kermesse internazionali.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il team della nazionale italiana sarà impegnato dal 16 al 19 luglio in Bosnia, dove affronterà in amichevole alcune nazionali in preparazione alla prestigiosa Summer Cup 2024. Dal 21 al 23 Luglio visiteranno il centro estivo nazionale della Fitp del Brallo, per poi raggiungere Dijon in Francia per disputare il girone preliminare.