Tennis, all'Avis Open quarto successo per Covi del Green Garden

Sono Elena Covi e Nicola Ghedin i vincitori dell’Avis Open di Bibione, curato da Giuliano Basilone con la supervisione di Antonio Asquino e 61 partecipanti. Alle premiazioni hanno presenziato il prof. Alchiede Simonato e la vicepresidente dell’Avis Mafalda Ziroldo, in rappresentanza anche dell’Aido. Torneo che è già passato alla storia del tennis, con l’undicenne Nicolas Lyam Basilone che è entrato nel main draw di un Open. Basilone si trova in Germania nel torneo grado 1 e proprio oggi vince il suo primo incontro dopo 3 ore di gara.

Nel maschile sono servite 3 ore di bel gioco per entrambi i contendenti e per la felicità del pubblico che vi ha assistito per assegnare la vittoria. Di fronte Nicola Ghedin che nonostante fosse reduce da parecchi infortuni, è riuscito in parte a contenere uno scatenato Carlo De Nardi. Ci sono voluti 3 set per passare alle premiazioni in notturna. Primo set vinto al tie-break dal trevigiano Ghedin in forza al Palladio ‘98 di Vicenza. Secondo set a favore del trevigiano Carlo De Nardi in forza al Park di Villorba, e terzo set filato fino al 4-4 dove l’esito era incerto. A questo punto Ghedin decideva di non perderlo e riusciva a chiuderlo sul 6/4. Per De Nardi nessun colpo da recriminare. Ogni scambio era contornato in media da due o tre palle sulle righe, a confermare che il livello di gioco era al top della categoria, come sottolineato dagli scroscianti applausi del pubblico.

Stesso pubblico coinvolto in precedenza per la finale del femminile iniziate intorno alle 17 che vedevano coinvolte Elena Covi del Green Garden di Mestre ed Aurora Piccinini under 16 udinese del Martignacco. Incontro durato anch’esso intorno alle due ore con bei sprazzi di gioco ben superiore al ranking delle due avversarie. Non a caso Elena Covi è giunta al suo 4° successo stagionale e la player friulana si trova quasi sempre nell’area dei quarti di finale di ogni open. Nello specifico l’incontro, come ogni finale, è stato caratterizzato principalmente dalla tensione per l’ultima fatica. Covi in contatto telepatico con la gemella Francesca che stava in contemporanea giocandosi un 15.000 in Tunisia, e Piccinini al suo secondo scontro stagionale con Elena dove nell’open a Motta di Livenza non era riuscita a sgraffignarle nemmeno un set.

Stavolta però all’aperto e sulla terra c’è andata vicino. Il primo set 6/3 nettamente a favore della giocatrice trevigiana in forza al Green Garden. Il secondo set da unghie spezzate, dove la giovane udinese apparsa sia in crescita fisica che tecnica, riusciva a trovare il bandolo della matassa. Equilibrio fino al 5-5 interrotto dalla bionda Elena, che voleva portare a 4 i suoi successi stagionali e che chiudeva l’incontro per 7/5. Terze la 15enne veneziana Angelica Cavasin e la pari categoria 2.7 Aurora Vignaduzzo del Portogruaro, entrambe in crescita, ma non da mettere in discussione i risultati contro le finaliste.