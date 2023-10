Tennis, semifinali Open Chioggia con derby trevigiano e Padova-Mantova

A Chioggia l’Open maschile Nuova Bel Pesca è giunto alle semifinali. Erano 40 i giocatori iscritti. Oggi entra in gioco la testa di serie number one, il 2.4 trevigiano Carlo De Nardi. Dirige la competizione Diego Vianelli con Evelyn Bacci. Questi gli abbinamenti odierni: alle 17.00 Carlo De Nardi (Park Villorba) vs 2.5 Angelo Rossi Eurosporting Tv; 18.30 il 2.4 mantovano Tommaso Ferrari vs 2.4 Marco De Rosa del Tc Padova. Alle 20.00 circa Riccardo Rosso del Tc Padova vs l’home player Egenio Boscolo Bello Sacchi valido per il vincitore del draw di 3^.

Al Tc Dolo fino al 22 ottobre Trofeo Crown di 4^ categoria femminile. Sono 44 le giocatrici agli ordini di Micaela Barbuni e Andrea Spolaore. A Mirano 7° Rodeo d’Autunno Fitp il 21 e 22 ottobre Open maschile e femminile con 21 contendenti. A Scorzè il 21 e 22 ottobre Rodeo Fitp maschile di 4^ categoria con 48 partecipanti.

