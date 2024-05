Tennis, oggi le semifinali dell'Open Crown di Dolo

L’Open Crown di Dolo sta dispensando spettacolo. La kermesse diretta da Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaore continua a regalare soddisfazioni, con i migliori giocatori che si contenderanno un prize money di 6.000€. Ingresso gratuito e possibilità di giocare con qualsiasi condizione meteo, grazie alle strutture fisse del club dolese.

Evoluzioni funamboliche dei migliori tennisti di seconda categoria. Nella giornata di ieri lo spettacolo è iniziato dalla 15.30 e si è concluso dopo le 21.00. Quattro gli incontri e otto i giocatori in lizza. È subito iniziata con i fuochi d’artificio la sfida tra Pietro Romeo Scomparin e Lorenzo Favero, entrambi allenatisi assieme per un anno allo Sporting Life Center di Vacil. Scomparin con la nuova stagione 2024 in forza all’Eurosporting di Treviso e trascinatore della B2, alla fine l’ha spuntata lui.

Favero ci ha provato nei primi 5 giochi dove non si sono risparmiati proprio nulla, ma ha vinto la solidità di Scomparin. Solidità fisica, atletica e soprattutto mentale, perché tra giocatori che si conoscono molto bene, è difficile governare anche i rapporti d’amicizia, specie in campo dove non si fanno sconti a nessuno.

La stessa situazione si è venuta a creare anche nell’ultima gara in serale dove nel derby tra vicentini è andata a finire per il giocatore leggermente meno favorito. Ed ecco che quell’equilibrio tra due giocatori con lo stesso ranking è stato mantenuto durante tutto l’incontro. Giovanni Peruffo, reduce dalla battaglia negli ottavi di finale contro l’altro vicentino Dal Zotto, ha pagato dazio nell’incontro successivo, quello con Orso a distanza di 20 ore.

Questo non è sicuramente un demerito per la prestazione di Orso, che nella prima frazione ha subito la verve di Peruffo 2/6. Ma la determinazione di Orso ha incrinato le certezze di Peruffo che nel tie-break del secondo set non è riuscito a chiudere l’incontro. Terzo set dominato da una guerra di nervi dove sul 5-5 ha prevalso la determinazione di Orso che con un break è riuscito ad evitare un altro tie-break chiudendo l’incontro e guadagnando la semifinale contro un altro vicentino Tommaso Gabrieli. Quest’ultimo vincitore contro Giovanni Calvano in forza all’Alghero impostosi in due set col punteggio di 6/4 6/3.

L’altro quarto quello più esplosivo è stato giocato dal lombardo Andrea Fiorentini ed Andrea Martellato seguito dal team vicentino dell’Horizon. Tre ore di puro tennis a tutto braccio, dove Fiorentini ha dovuto ricorrere a tutta la sua esperienza di gioco per vincere la tenacia del suo più giovane avversario. Questo il tabellino dell’incontro 7/5 4/6 6/4. Dopo questa maratona incrocerà la racchetta di Scomparin alle ore 16.30. L’altra semifinale tra Orso e Gabrieli verrà disputata alle ore 18.00. Nella programmazione ci sono anche le due semifinali di 4^ che vedranno in campo alle 15.00 Radovanovic-Faccenda e alle 16.30 Milan-Pesce.

Tornei in corso

A Portogruaro fino al 1/6 Tappa del Kinder Trophy Joy of Moving con 186 giovani dai 10 ai 16 anni diretti da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile. Anche qui le competizioni iniziano intorno alle ore 15.00 grazie anche alle strutture fisse che consentono il regolare svolgimento del torneo.

Day seven e fino al 09/6 3^ edizione degli Assoluti del Veneto, competizione Open che si svolgerà per la seconda volta consecutiva al Green Garden di Mestre. Sono 9.000€ il prize money complessivo. Vi si possono iscrivere tutti i giocatori e giocatrici tesserate per le società del veneto con cittadinanza italiana. Ancora aperte le iscrizioni per i classificati dai 2.6 ai big di 1^ categoria fino alle 12 del 1/6.

All’Arca di Spinea fino al 07/6 c’è il Z-Gen torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Sono 149 i giovani coordinati dalla cabina di regia rosa Vinci.

Tornei con iscrizioni aperte