A Jesolo le finali venete di padel serie D. Il team tennis Republic conquista la promozione

Al Republic Tennis Jesolo disputate nel weekend del 13 e 14 luglio le finali di serie D Padel. Sede sempre di più scelta dal Comitato regionale della Fitp, sottolinea Alessandro Mior, sia per gli impianti, club house e foresteria, sia per il fatto di essere in una città rivierasca dove l’offerta turistica non manca.

Republic che festeggia anzitempo anche la promozione del suo team di tennis, che dalla D4 passerà alla D3 2025. Artefici di questa impresa: Alessandro Pasqual, Mattia Montino, Matteo Zuccon, Alessandro Mior, Alessandro Piovesan, Massimo Badiali, Matteo Daniel, Egidio Marcon.

Per il padel regionale nella giornata di sabato 13 si sono affrontate le squadre femminili e in un derby tutto veronese si sono scontrate le ragazze dell’Aloha Padel Club contro il Pro Padel (VR). Ad avere la meglio con il risultato di 3 a 0 la formazione dell’Aloha Padel Club mentre le ragazze di Mister Padel di Mestrino hanno incrociato gli scambi con il Padel Club X 4 di Treviso, dove ad avere la meglio per 3 a 0 è stato il Padel Club X 4.

In parallelo si è svolto un altro derby, questa volta maschile e trevigiano tra Solerò e Pana.ma, dove ad avere la meglio è stato il Pana.ma con il risultato di 2 a 1 mentre la gara tra l’HUB12 di Rovigo e il Guizza Plus Center di Padova ha visto primeggiare il Guizza per 2 a 1. La giornata di semifinali si è conclusa con un dj set al tramonto e uno sfizioso buffet.

La giornata di domenica 14 luglio ha visto competere le tanto attese finali maschili e femminili. Si è aggiudicata la vittoria, per il maschile, la squadra della Guizza dopo un match combattutissimo contro il Pana.ma per 2 a 1. L’altra meritata vittoria fra le donne è stata centrata dal Padel Club X 4 che ha vinto per 2 a 0 contro l’Aloha Padel Club.

Alle premiazioni sono stati presenti i consiglieri Fitp: Moira Baratto (Tv), Marta Gardin (Pd) e Nicola Martinolli (Ro) che hanno ringraziato tutti i presenti per la partecipazione alla manifestazione e la tenacia delle squadre. Ringraziamenti anche per il Fur Gianluca Benato (Vr) e per il giudice arbitro Mauro Granzotto (Tv).