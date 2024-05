Tennis, il pareggio dopo una gara condotta in vantaggio sta stretto al Green Garden

Ancora un pareggio per la più alta squadra veneziana di tennis. In B2 il Green Garden ferma la capolista. Sugli scudi Marco Rampazzo che vince il tenace Kracman, poi Gscwendtner e Jastraunigh portano i 3 punti. Vengono raggiunti poi dai vicentini del Sandrigo prima con Matjaz Jurman, vincente su Opi, e poi con i doppi composti da Kracman-Jurman e Orso-Rigoni su Jastraunigh e Schwendtner e Rampazzo-Orsoni. È proprio su quest’ultimo doppio che i padroni di casa potevano fare più affidamento, ma un po’ di malasorte ed un calo di tensione hanno reso l’incontro più difficile del previsto, facendo staccare un punto agli avversari. Piange la cassa Green, che per la seconda volta si trova in vantaggio e viene rimontata. Quattro incontri e 4 pareggi non sono malaccio ma con 4 punti in più il Green Garden si troverebbe al comando.

B2 maschile gir. 2 4^ giornata: Green Garden-Sandrigo 3/3, Levico-Can. Pavia 2/4, Ata-Ct Tn 3/3. Classifica: Sandrigo (Vi) p.8; Palladio 98 (Vi) e Canottieri Ticino (Pv) p.5; Green Garden (Ve) p.4; Levico Terme p.3; Ct Trento e Ata Battisti p.2. Prossima giornata: Ct Trento-Green Garden, Palladio ‘98-Levico Terme, Sandrigo-Canottieri Ticino. Riposa: Ata Battisti Trento.

Al Tc Dolo l’Open Crown con montepremi di 6.000 € che terminerà con le finali il 1° di giugno è alle prese con il main draw. Sono in totale 169 i giocatori in tenzone. Da quel che si evince ad oggi sembra Stefano Baldoni in forza al Giotto di Arezzo il giocatore tds n°1, il due è Alessandro Ingarao in forza al Siracusa. Gare infrasettimanali che iniziano intorno alle 15.00, fino alle ore 21.00.

Tornei in corso

A Portogruaro dal 18/5 al 1/6 Tappa del Kinder Trophy Joy of Moving con 186 giovani dai 10 ai 16 anni diretti da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile. Anche qui le competizioni iniziano intorno alle ore 15.00 grazie anche alle strutture fisse che consentono il regolare svolgimento del torneo.

Day three e fino al 09/6 3^ edizione degli Assoluti del Veneto, competizione Open che si svolgerà per la seconda volta consecutiva al Green Garden di Mestre. Sono 9.000 € il prize money complessivo. Vi si possono iscrivere tutti i giocatori e giocatrici tesserate per le società del Veneto con cittadinanza italiana. Ancora aperte le iscrizioni per i classificati dai 2.7.

All’Arca di Spinea fino al 07/6 c’è il Z-Gen torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Sono 149 i giovani coordinati dalla cabina di regia rosa Vinci.

Tornei con iscrizioni aperte

A Porto Santa Margherita dal 15 al 29 giugno torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/6.