Tennis, i lidensi Pastorello e Cavalli 5^ coppia del campionato italiano 2022

Giorgio Pastorello e Carlo Cavalli sono la 5^ coppia d’Italia del circuito Tpra. Giocatori lidensi del Ca’ Del Moro, hanno peregrinato varie tappe disseminate nel bel Paese, e per poco non sono riuscite a centrare il podio.

Il loro percorso è iniziato sull’erba a San Marco di Resana. Poi in Friuli nell’udinese a Torviscosa e master di Zevio nel veronese. Ovviamente tutte tappe vittoriose altrimenti non avrebbero potuto guadagnare l’accesso alle qualificazioni delle Epic Final svoltesi a Garlasco in provincia di Pavia, lo scorso weekend.

Uno sforzo economico notevole per i giocatori del Ca’ del Moro, ovviamente guidato dalla passione per questo sport, dall’amicizia e dall’intesa dentro e fuori dal campo. Questo il commento di Giorgio Pastorello: «So che devo essere comunque contento, perché abbiamo vinto 2/3 partite che si potevano anche perdere, ma ho ancora l’amaro in bocca per l’epilogo che poteva girare anche diversamente». Tradotto: hanno vinto delle partite difficili e quella più abbordabile non sono riusciti a metterla in cascina.

Non disperano in quanto l’organizzazione Tpra sta orientando moltissime risorse proprio nella specialità del doppio. Nasceranno oltre ai soliti circuiti, un campionato provinciale e regionale esclusivamente per i giocatori di doppio.

Per non farsi mancare nulla cavalcando l’onda sarà proprio il Republic di Jesolo il 10 e 11 dicembre ad ospitare il 1000 di doppio maschile, aperto fino ai giocatori di classifica 4.1 Fit. Già aperte le iscrizioni 0421-633417.

A San Donà long Rodeo dal 18 al 20 al maschile per giocatori di 4^ categoria. Sono 27 i giocatori agli ordini di Rinaldo Tassile che entrano in gara sin dalle ore 13.00 odierne. L’altro sabato 19 e domenica 20 novembre alla Canottieri di San Giuliano sempre per giocatori di 4^ maschile e femminile. Sono 40 i tennisti in tenzone diretti da Tommaso Boschiero con la supervisione di Costantino Zorico.

Il 26 e 27 novembre sarà Dolo ad ospitare il Rodeo con tabelloni rosa ed azzurro fino ai 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/11. Settimana seguente sarà Caorle ad ospitarlo, dal 2 al 4 con una tre giorni di Open maschile e montepremi di 500 euro. Direzione di Valter Rossetti ed iscrizioni entro le ore 12 del 30/11. A Mirano il 3 e 4 Dicembre il 6° Winter Rodeo per giocatori maschile e femminile di 4^ categoria. Dirige Adriano Toniolo che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 01/12.