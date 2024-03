Tennis, a Portogruaro il primo torneo nazionale di doppio integrato

È stato il tennis Portogruaro ad ospitare il 1° torneo nazionale di doppio integrato, denominato Tennis Abile 2024 e ospitato il 2 e 3 marzo nelle strutture di viale Cadorna. Quattro tennisti paralimpici hanno giocato assieme ad altrettanti players del club. Due provenienti dal Friuli, Umberto Pellis e Riccardo Sist, uno dal trentino Alto Adige, Michel Perathoner, ed uno dal Veneto, Riccardo Zonta. Girone unico all’italiana con formula rodeo dove gli scambi decisivi devono essere determinati dai paralimpici.

I ragazzi intervenuti nonostante le varie disfunzioni (autismo e/o asperger) hanno giocato un ottimo tennis, mostrandosi preparati, agguerriti e molto sportivi, riferiscono i dirigenti e giocatori del club portogruarese.

Coordinatrice dell’iniziativa è stata l’avv. Patruzia Perulli che fa parte del Consiglio direttivo del Tc Portogruaro presieduto da Mauro Bruno Rettore.

Per il gioco giocato, i primi due posti sono stati dei giocatori della Cooperativa Sociale Arcobaleno di Gorizia che in rappresentanza del Friuli si sono accaparrati la vetta con Umberto Pellis e Margherita Martino ed in seconda posizione con Riccardo Sist e Matteo Rizzetto.

La due giorni non poteva che concludersi con un pranzo sociale, all’insegna del piacere di stare assieme e della condivisione dello sport.