Tennis, l'Open Crown di Dolo è giunto ai quarti di finale

L’Open Crown di Dolo è giunto ai quarti di finale. Vi sono approdati Alberto Orso (2.3), Giovanni Calvano (2.2), Tommaso Gabrieli (2.2), Pietro Romeo Scomparin (2.2), Lorenzo Favero (2.3) Andrea Martellato (2.4) e Andrea Fiorentini (2.3).

Le gare di oggi, giovedì 30, vedranno in campo sin dalle 15.30 Favero-Scomparin, alle 17 Gabrieli-Calvano e Fiorentini-Martellato, infine Orso con il vincente del derby Peruffo-Dal Zotto.

La kermesse diretta da Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaore è giunta al clou dello spettacolo, con i migliori giocatori che si contenderanno un montepremi di 6mila euro. Ingresso gratuito e possibilità di giocare con qualsiasi condizione meteo, grazie alle strutture fisse del club dolese.

Tornei in corso

A Portogruaro fino al primo giugno tappa del Kinder Trophy Joy of Moving con 186 giovani dai 10 ai 16 anni diretti da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile. Anche qui le competizioni iniziano intorno alle ore 15, grazie anche alle strutture fisse che consentono il regolare svolgimento del torneo.

Giorno sei per la 3ª edizione degli Assoluti del Veneto, competizione Open che si svolgerà per la seconda volta consecutiva al Green Garden di Mestre. Ammonta a 9mila euro il montepremi complessivo. Iscrizioni aperte per tutti i giocatori e giocatrici tesserati per le società del Veneto con cittadinanza italiana. Ancora aperte le iscrizioni per i classificati dai 2.6 ai big di 1ª categoria, fino alle 12 del 1º giugno.

All’Arca di Spinea, fino al 7 giugno c’è il Z-Gen, torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Sono 149 i giovani coordinati dalla cabina di regia rosa Vinci.