Tennis: 220 ragazzi hanno calcato i rossi del Tc Mestre

Al Tc Mestre di via Olimpia, il 28 e 29 gennaio, si è tenuta la 1° tappa Circuito Melbourne Fit Junior Program TPRA con 220 iscritti. Soddisfazione per il coordinatore del programma Paolo Boesso, che in fatto di adesioni ne ha fatto la prima provincia del Veneto.

Le categorie a confronto sono: Red, Orange, Super Orange, Green, Super Green, maschile e femminile per i nati dal 2009 al 2017. Di seguito le società veneziane che ne hanno promosso al loro interno, l’iniziativa e fattivamente accompagnato i giovani. Polisportiva Bissuola, T.C. Santa Maria di Sala, T.C. Mestre, T.C. Arca Spinea, International Team Martellago, Tennis Bibione Beach, T.C. Mirano, T.C. Dolo, T.C. Camponogarese, Caorle Tennis e Padel, T.C. Davis, Tennis Club Marcon 2010, Società Sportiva Dilettantistica Green Garden Srl, T.C. Venezia, T.C. Scorzè, Brenta Sport Club, Tc Ca’ Del Moro e Republic Tennis Club Jesolo.

Tornei in corso e in programma nel Veneziano