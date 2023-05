Tennis, recuperata la prima giornata di serie B del Green Garden: i risultati

Dopo il rinvio per pioggia che ha tenuto bloccati i giocatori per tutta la giornata di domenica, il sole di lunedì è riuscito a far disputare la gara mai decollata. Trattasi della prima giornata di serie B del Green Garden di Mestre, che vedeva gli atleti impegnati in trasferta contro il Plebiscito di Padova. Maratona di sistemazioni, che ha fatto terminare la prima di campionato alle ore 21 di lunedì, con la vittoria per 5-1 per il team di Via Asseggiano.

Debutto amaro per Nicolas Bianchi contro il solido polacco Walkow. I punti dei singoli sono arrivati da Marco Rampazzo, Giovanni Orsoni e Lukas Jastraunigh. Doppi molto combattuti e i primi due punti in cascina.

Bisognerà attendere domenica 21 alle ore 10 per vedere all'opera la squadra del Ca’ del Moro che ospiterà il forte team dell’Ata Battisti di Trento, già a pieni punti. La classifica del girone 2 della serie B2 che vede protagonisti i team veneziani è la seguente: Rovereto (Tn), Green Garden (Ve) e Ata Battisti Trento p.2; Tc Padova, Plebiscito Padova, Levico Terme (Tn) e Ca’ del Moro (Ve) p.0.

Al Republic di Jesolo l’Open è giunto alle semifinali. Martedì alle 16 sono in programma le semifinali. Si giocheranno l’accesso all’ultimo atto il 2.6 Davide Galvanin vicentino del Dueville con l’altro vicentino Thomas Giuseppe Nucera. Nella parte inferiore del seeding il mantovano Tommaso Ferrari con il bellunese Daniele Valentino con tessera patavina. Finale prevista per mercoledì 16 alle ore 17. L’open femminile è stato già aggiudicato alla vicentina Caterina Novello tesserata per il Tc Padova. Da ieri è iniziata al Republic racchette di classe e prosegue per il 18 e 19 maggio, in collaborazione con la scuola D’Annunzio di Jesolo Lido. Da giugno inizieranno i corsi estivi e da luglio ci sarà l’Horizon Camp, molto atteso visto il successo della scorsa estate.

Tornei in corso

Fino all’asciugatura dei campi, a Porto Santa Margherita torneo d’apertura stagione maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria con 82 iscritti

Dal 13 al 28 maggio a Fossò torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 400€ di montepremi. Dirige Enzo Angi con 92 partecipanti.

Prossimi tornei nel Veneziano