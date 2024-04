Tennis, i risultati del long rodeo Sporting Venice Center by Pol. Bissuola

Al Venice Sporting Center by Pol. Bissuola dal 5 al 7 aprile si è svolto il long rodeo di 4^ categoria maschile e femminile con 51 partecipanti. In questa 3 giorni si sono alternati anche i g.a. Sara Cavallin e Riccardo Sacco, nonché i dirigenti del club Elena Scomparin e Federico Pollini.

Nel maschile lunga cavalcata del giocatore del Mogliano Emmanuele Malgarotto, che con 8 incontri si aggiudica il seeding diretto nelle fasi finali da Federico Pollini. In finale Malgarotto ha regolato in due set Alessandro Gatto dell’Ancora di Losson. Terze piazze per il vicentino Andrea Pittarello e per Cristiano Gaspari del Davis Plus Center. In evidenza con 3 vittorie il giovane di casa Nicola Patalossi.

Bellissima la finale femminile tra Elisabetta Jarova ed Alessandra Garagnani del Tc Venezia, l’unica che è riuscita a sgraffignare 3 giochi a colei che è andata alla vittoria, l’ex 3.5 del Tc Mestre Jarova. Nonostante il fisico statuario la giocatrice veneziana, che ha ripreso a giocare dopo una pausa quasi decennale, sarà la mina vagante per questa quarta categoria che le va decisamente stretta. Mobilità e poderosità sono i suoi appeals conditi da un’ottima manualità. Darà parecchie soddisfazioni al suo club. Al terzo posto la giocatrice dell’Istrana Rebeschini stoppata a due mani dalla Jarova che le ha negato il sesto titolo stagionale. L’altro terzo posto è per Ginevra Sabbatino del Green Garden che non è riuscita a capire il gioco dell’esuberante felsinea Garagnani.

