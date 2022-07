Tennis, gli esiti dell'open femminile Crown di Dolo

L’open Crown di Dolo è stato vinto dalla giocatrice del Latisana Adele Burato nella finale con la trevigiana Tasha Cacciato. Erano una trentina le giocatrici tutte di spessore che si sono condivise il trofeo Crown dirette da Micaela Barbuni e Andrea Spolaore. Alla fine come di consueto ha vinto la favorita. Burato di scuola friulana ora passata ai Comunali di Vicenza, ha imposto il suo spessore sulla “sorpresa” Cacciato.

Vittoria decretata dall’arbitro Pierpaolo Raviele. La player passata all’Eurosporting sotto la guida tecnica di Germano Pedrazzi è tornata alle competizioni, ed è subito un’ottima prova. Soprattutto il suo esordio contro la giocatrice del Tc Padova Martina Tognon andato al terzo ed intenso set. Subito dopo ha affrontato la 2.6 Nicole Iosio del Park di Villorba liquidata in due set, molto combattuti.

Le giocatrici veneziane di seconda categoria? Non ce ne sono. C’è un vuoto “istituzionale”. Tante in terza che stanno lì lì per entrare in seconda categoria, ma per il momento, salvo promozioni dell’ultimo mese, non se ne contano. A Porto Santa Margherita di Caorle torneo di Mezza Stagione sino al 23/7 3^ maschile e femminile. Sono 66 i giocatori che calcano i rossi di Via Venier a Caorle sotto la direzione di Tiziano Nocentini. Quattro le gare odierne dall ore 19.00. Alla Canottieri Mestre torneo Giovanile dai 12 ai 16 anni dal fino al 25/7. Saranno 96 i giovani in competizione diretti da Roberto Agostini con la supervisione di Costantino Zorico. Al Tc Davis di Mestre Estate al Davis torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Rocco Romano che terminerà il 31/7. Iscrizioni chiuse con 95 partecipanti.

Allo Sporting Mestre di Via Terraglietto 13° Memorial Ermanno Orler, Open maschile con 1.000€ di montepremi. Dirige Vincenzo Tonicello e supervisione di Simone Zucchetti con 56 contendenti. All’Arca 974 di Spinea dal 16 al 27/7 torneo di 3^ maschile e femminile The Twin diretto da Giorgia Vinci con 71 aderenti. A Portogruaro dal 21 al 31 Luglio torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Umberto Gerolin. A Bibione ci sarà l’Avis Open maschile e femminile con 1.500€ di montepremi che inizierà il 29 Luglio e terminerà il 14/8. Sarà diretto da Jury Basilone e le iscrizioni per i giocatori fino ai 3.5 scadranno alle ore 12 del 27/7.