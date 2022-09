Tennis, a Portogruaro Speronello fa 97 in carriera. In finale vince in 2 set

A Portogruaro l’Open è di Speronello e Delai. Diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile consta di un montepremi di 3.000€. Erano 145 gli iscritti totali per oltre 160 gare disputate. Marco Speronello bissa il successo di Portogruaro e raggiunge quota 97 per i suoi titoli in carriera. In finale con Matteo Viola portava a casa subito il primo set. Poi Viola cercava di pareggiare l’incontro portando Speronello al tie-break. Gli astanti che pregustavano un altro set di tennis stellare, sono stati delusi. Speronello chiudeva la partita per 7 punti a 3 e dava inizio ai festeggiamenti che si sono protratti fino alla mezzanotte.

Ovviamente le premiazioni comprendevano anche il femminile dove nella partita di inaugurazione di finale c’erano Melania Delai di stanza a Jesolo e Federica Rita Arcidiacono del Plebiscito di Padova. La loro gara si è conclusa in un’ora di gioco dove c’è stata più partita nel primo set conclusosi a favore della Delai per 6/2. Poi sull’onda andava a concludersi anche il secondo set per 6/1, sempre con conclusioni di gioco e ritmi da spettacolo. Terze classificate le semifinaliste Adele Burato e Ludovica Mazzucchelli. Le partite di finale sono state arbitrate dal giudice di sedia Rino Meneghin.

A Mirano il 56° torneo di 3^ categoria diretto da Andrea Toniolo e Gianpiero Scanferlato con 117 iscritti è andato così. Nel maschile sorprende tutti Igor Rossi con tessera trevigiana del Silea che vince al terzo su Francesco Baretta del Green Garden. Rossi che oltre a fare il tecnico di tennis, avendo una classifica “bassa” per il terza categoria, è dovuto partire quasi dai primi step, dovendosi sobbarcare 6 partite prima di suggellare la settima. Ultima gara con Baretta che ha già due piedi in seconda categoria, segno che Rossi nel 2023 potrà avere la corretta valutazione del suo valore, così i suoi avversari di 3^ tireranno un sospiro di sollievo. Terzi posti per Cristiano Cavaldoro della Canottieri di San Giuliano e per Davide Bassan dell’Istrana.

Nel femminile al primo posto Maddalena Bettiol del Park di Villorba che in due set si è imposta su Beatrice Pelosin del Green Garden. Terze Elisa Borsato del Volpago e l’under 18 del Bassano Gloria Pasinato. A Porto Santamargherita torneo di 4^ categoria maschile e femminile dal 3 al 17 settembre. Sono 45 gli iscritti alla competizione. Dal 10 al 18/9 a Ca’ del Moro toreno di 4^ categoria maschile e femminile LWT di Enjoy Venice diretto da Nicoletta Bortolozzo con due dozzine di partecipanti. Dal 16 al 25/9 torneo di 3^ categoria maschile e femminile al Republic di Jesolo. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9.