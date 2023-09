Tennis, concluso il torneo di 3ª categoria al Republic di Jesolo

Concluso al Republic di Jesolo il torneo di 3ª categoria coordinato da Alessandro Mior, con 47 giocatori. Se l’è aggiudicato il giocatore di casa Erik Lundgren in due set sul giocatore del Tc Mestre Sebastiano Cecchini. Terzi posti per Mauro Borcini del Noventa e per il giovane under 14 Marco Sommacal del Belluno.

Concluso nel frattempo anche anche il torneo di 3ª categoria a Porto Santa Margherita con la vittoria di Mauro Borcini sul trevigiano Francesco Biasotto.

Tornei in corso

Fino al primo ottobre al Tc Dolo torneo 4ª categoria maschile memorial Fernando Barbuni con 94 giocatori.

Tornei con iscrizioni aperte