Tennis, ottime prove per i giovani del Green Garden

Al Davis Plus Center di Mestre nel Rodeo di 3ª categoria spiccano i giocatori del Green Garden Nicolò Zavan e Margherita Buscato. Competizione condotta da Antonio Asquino e Giovanni Napolano che hanno emesso i seguenti verdetti.

Nel maschile vince il seeding il 3.2 Nicolò Zavan, under 16 del Green Garden, al terzo set 5/4 3/5 10/8 sul giocatore di casa Samuele Zanta. Terzi posti per un altro giocatore di casa Nicolò Pesce e per il milanese dello Junior Pietro Bergamasco.

Nel femminile affermazione di Margherita Buscato, anche lei della pattuglia Green, che ha messo al secondo posto con un 4/1 4/0 l’under 14 padovana Costanza Cassina. Terza piazza per l’under 14 del Tc Dolo Sofia Santon. Ottima prova per Veronica Ballarini under 14 dello Sporting Mestre che al secondo incontro nel main draw ha portato al terzo set la finalista.