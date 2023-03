Tennis, i risultati del Rodeo 3^ categoria di Mirano e del giovanile alla Canottieri Mestre

A Mirano, nell’undicesimo Memorial Giorgio Bertagna, Rodeo maschile di 3^ categoria conclusosi nel weekend, la finale è tutta Green Garden. La kermesse era diretta da Adriano Toniolo con la supervisione di Gianpiero Scanferlato. Svettano quindi Giovanni Mariutto ed Alessandro Galassi del Green Garden di Mestre. Terzi posti per l’altoatesino Filippo Emanuele Battiston fresco vincitore a Silea e per l’home player Gabriele Zanella. Si sono distinti nella competizione: con 3 vittorie Federico De Luca del Davis di Mestre e Michele Causin del team di casa.

Presso la Canottieri di Mestre 42 giovani si sono confrontati nel Rodeo Under. Le fasce in gara 12 e 14 maschile e solo 14 femminile, coordinati da Costantino Zorico. Questi i verdetti. Nell’under 12 maschile Lorenzo Genna del Volpago con il padovano Edoardo Raffaele del nuovo Guizza Center. Terzi posti per Rocco Zampieri del Plebiscito di Padova e Fabio Palmestina sempre del Guizza. Nell’under 14 maschile finale tutta Canottieri Padova. Davanti Riccardo Bobisut, dietro Leonardo Riello Pera. Terze piazze per Andrea Perini del Green Garden di Mestre e per Geremia Hanau del Dono Bosco di Rovigo. Nel femminile Martina Bernadette Gheorghies del Plebiscito con Greta Zamperetti del Meeting di Valdagno. Bronzi per Isabella Beato del Maserà di Padova e per Costanza Cassina del Plebiscito.

