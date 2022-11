Tennis, nel Rodeo di Mirano vincono Cavaldoro e Mungo

A Mirano si è concluso il Rodeo maschile e femminile di tennis con 48 partecipanti, giocato il 5 e 6 novembre sotto la direzione di Adriano Toniolo e la supervisione di Gianpiero Scanferlato. Questi i verdetti.

Nel maschile il favorito Cristiano Cavaldoro ha portato a termine il suo compito. L’ultimo a resistergli è stato Gabriele Zanella. L’under 16 di casa non è riuscito a contrastare l’abilità e l’esperienza del maestro della Canottieri, ma è riuscito a scavalcare il favorito numero due del seeding. Lorenzo Bellon suo coetaneo e collega del club, è stato messo in terza posizione da Zanella con un doppio 4/1. L’altro bronzo è il semifinalista Giovanni Michele Giacopuzzi under 14 veronese che non poteva certo impensierire l’inossidabile Cavaldoro. Tre vittorie per Alessio Oscar Rado della Canottieri Mestre e due “pesanti” per Michele Causin altro giovane del vivaio di casa.

Nel femminile Diletta Maria Mungo patavina del Plebiscito al terzo set con Laura Monetti. La giocatrice del Green Garden pari classifica della winner si è arresa nel long tie-break per 7 a 10. Terzi posti per il gioiellino del Plebiscito Alessia Maria Minzat, under 12 già d’interesse del centro federale nazionale e per Margherita Losco under 14 friulana. Anche nel seeding femminile c’è stata l’ottima prova di una giocatrice proveniente dal draw di 4^ ed è stata dell’under 16 Anastasia Angela Fasolato altra giocatrice del Plebiscito, che ha totalizzato 3 vittorie.

A Portogruaro dal 11 al 13 novembre weekend lungo rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Saranno 60 i giocatori ammessi. Le iscrizioni entro le ore 12 del 9/11. All’Arca di Spinea il 12 e 13 rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/11.

La settimana successiva altri due rodeo. Uno long dal 18 al 20 a San Donà al maschile per giocatori di 4^ categoria con iscrizioni entro le ore 12 del 16/11. L’altro sabato 19 e domenica 20 alla Canottieri di San Giuliano, sempre per giocatori di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/11.