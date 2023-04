Tennis, i risultati del Rodeo Venice Sporting Center

Al Venice Sporting Center di Mestre, in via dei Mille, si è svolto il Rodeo maschile di 4^ categoria con 32 partecipanti. Su tutti si è imposto Claudio D’Iseppi dello Sporting Club di Mestre in due tiratissimi set. L’avversario Mattia Migliorini, tds numero uno dell’Arca di Spinea, gli ha spento due match ball. Per d’Iseppi ben 4 incontri vinti e braccia al cielo. Bronzi per la testa di serie numero due Antonio Quintano del Mira e per Lorenzo Marchiante dello Sporting Mestre. In evidenza nel main draw Riccardo Da Sacco under 12 del Tc Mestre con 3 vittorie.

Prossimo torneo al Venice Sporting Center il 29 aprile, finale provinciale Coppa Italia Tpra femminile. Sempre a fine mese due i team impegnati D3 femminile Elena Scomparin, Chiara Furian, Elena Cerisola, Alessandra Malito e Giulia Basso. E una squadra di D4 con Roberto Greppi, Mirco Savio, Riccardo Sacco, Ivan Costantin e Roberto Visentin.

Per i tornei Fitp veneziani, prossima tappa a Scorzè 22 e 23 aprile con il Rodeo di 4^ maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20/4.

Al Tc Dolo dal 22 al 30 aprile torneo veterani maschile e femminile per giocatori dai 40 agli over 60. Dirige Micaela Barbuni, iscrizioni entro le ore 12 del 20 aprile.