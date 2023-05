Tennis, i risultati della terza giornata di B delle veneziane

Il Green Garden ottiene un punto prezioso nella terza giornata di B con la capolista. Ca’ del Moro per poco cede i 3 punti ai patavini del Plebiscito. Parte bene il Green Garden che vince i primi due singoli con Rampazzo e Vilaro. Riportano in parità l’incontro i trentini con Tortora e Drzewieckii. Parola ai doppi dove passano in vantaggio gli ospiti, e gli outsider del Green Garden rimettono in parità l’intero incontro.

Il tabellino: Vilaro (G) b. Vidal (T) 6/3 6/2; Rampazzo (G) b. Barozzi (T) 6/1 6/4; Drzewieckii (T) b. Orsoni (G) 6/2 6/3; Tortora (T) b. Bianchi (G) 6/0 6/7 7/6; Vidal-Rebecchini (T) b. Rampazzo-Orsoni 6/2 6/1; Vilaro-Bianchi (G) b. Carollo-Drzewieckii (T) 7/5 5/7 10/5.

Perde in casa il Ca’ del Moro con i patavini del Plebiscito per 2-4. Il tabellino dell’incontro. Pavia (P) b. Cigna (V) 6/7 6/1 6/4; Pawlak (V) b. Bergagnin (P) 6/4 6/3; Walkow (P) b. Orso (V) 6/3 1/6 7/6; Iannì (P) b. Marchesan (V) 7/5 7/6; Walkow-Pavia (P) b. Checchin-De Col (V) 6/0 6/0; Orso-Pawlak (V) b. Bergagnin-Iannì (V) 6/1 6/1.

Classifica della terza di sette giornate, B2M gir. 2:

Rovereto (Tn) p.7

Green Garden (Ve) e e Levico Terme (Tn) p.4

Ata Battisti (Tn), Plebiscito (Pd) e Ca’ del Moro (Ve) p.3

Tc Padova p.1.

Tornei in corso

Fino al 3 giugno iniziato al Tc Dolo l’Open Studio Menin con 2 mila euro di montepremi. Competizione maschile per giocatori fino alla 1^ categoria. Dirige Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaor. Sono 10 le gare in programma dalle ore 11 odierne con lo svolgimento del draw di seconda categoria

dal 27 maggio all'11 giugno, al Green Garden di Mestre, campionati assoluti del Veneto. È un open maschile e femminile, in palio il titolo regionale e 9 mila euro di montepremi. Designato è il G.A. Mauro Granzotto. Iscrizioni ancora aperte per i seconda categoria

all’Arca di Spinea, torneo giovanile dal 27 maggio al 9 giugno, 3ª edizione del Zeta Gen per giocatori dai 10 ai 16 con soli incontri di singolare. Sono ben 160 i giovani a confronto diretti dalla cabina di regia tutta rosa delle Vinci.

Tornei con iscrizioni aperte