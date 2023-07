Tennis, chi ha vinto il torneo di 4ª categoria a Porto Santa Margherita

Erano in 50 a Porto Santa Margherita per il torneo di 4ª categoria di inizio estate. Coordinati da Davide Corredig, è andata così: nel maschile Matteo Zuccon del Jesolo Republic in due set con Andres Pelizzer dell’Ancora di Meolo. Terzi posti per Adrian Canova e Fabio Mella del Silea. Nel femminile la padovana Anna Papa della Canottieri le ha sorpassate tutte. L’ultima è stata Tiziana Taffarel del Pordenone. Terze piazze per Daiana Vantini della Barchessa di Casale e per l’under 18 trevigiana Elisa Dallan.

I tornei nel Veneziano

Fino al 9 luglio a Portogruaro, torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Sono 83 i giovani coordinati da Lucio Geremia

Fino al 12 luglio a Santa Maria di Sala 40ª Coppa Baldi Pomiato, torneo di 3ª categoria maschile e femminile con 83 giocatori diretto da Maria Doschinescu e Giovanni Napolano

Fino al 9 luglio Memorial Luca D’Orologio a Fossalta di Portogruaro. Torneo di 3ª categoria maschile e femminile. Sono 113 i giocatori supervisionati da Lucio Geremia

Fino al 10 luglio allo Sporting Venice Center sono 32 i giocatori di 4ª categoria agli ordini di Elena Scomparin e coordinati da Riccardo Sacco

Fino all'11 luglio Torneo Faraguna Assicurazioni alla Canottieri Mestre. Sono 97 i tennisti in gara coordinati da Costantino Zorico.

Tornei con iscrizioni aperte