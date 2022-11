Tennis, i risultati del Rodeo alla Canottieri Mestre

Rodeo concluso domenica 20 Novembre alla Canottieri di San Giuliano per giocatori di 4^ maschile e femminile. Erano in 40 i tennisti in tenzone diretti da Tommaso Boschiero con la supervisione di Costantino Zorico, che hanno emesso i seguenti verdetti.

Nel maschile finale tutta Canottieri. Vince Alessio Oscar Rado che in due set si è aggiudicato la competizione su Sandro Zennaro. Terzi posti per Massimo Dragone del green Garden e per un altro giocatore della compagine di casa Antonio Castellet.

Nel draw rosa davanti a tutte l’under 14 del Tc Padova Angelina Soltoianu che nella finale supera in due set la coetanea Margherita Busi del Green Garden. Bronzi per Antonietta Mino del Padova Est e per la trevigiana under 18 dell’Istrana Lorena Rebeschini. In evidenza l’under 16 del Plebiscito di Padova Cosima Cassina con due vittorie ed una sfiorata contro una delle semifinaliste.

Il 26 e 27 novembre sarà Dolo ad ospitare il Rodeo con tabelloni rosa ed azzurro fino ai 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/11. Settimana seguente sarà Caorle ad ospitarlo, dal 2 al 4 con una tre giorni di Open maschile e montepremi di 500 euro. Direzione di Valter Rossetti ed iscrizioni entro le ore 12 del 30/11.

A Mirano il 3 e 4 dicembre il 6° Winter Rodeo per giocatori maschile e femminile di 4^ categoria. Dirige Adriano Toniolo che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 01/12. Al Republic di Jesolo il 10 e 11 dicembre ospita il 1000 Tpra di doppio maschile, aperto fino ai giocatori di classifica 4.1 Fit. Già aperte le iscrizioni 0421-633417.