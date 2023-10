Tennis, nel weekend il Rodeo alla Canottieri Mestre di San Giuliano

Alla Canottieri Mestre si è svolto il rodeo di 4^ categoria maschile e femminile con una quarantina di giocatori coordinati da Costantino Zorico. Filippo Violato ha fatto gli onori di casa a tutti. Partito come testa di serie n° 3 con quattro vittorie ha fatto sua la competizione. L’ultimo incontro l’ha effettuato con Nicolò Pesce del Davis col quale ha confezionato due bagels. E dire che Pesce è stato la mina vagante del torneo. Tre vittorie per lui, compresa anche quella col giovane camposampierese Ongarato testa di serie della competizione. Bronzi per l’under 16 del Mogliano Elia Kleinschmidt e per l’under 18 del Panatta di Treviso Riccardo Magnani.

Nel femminile affermazione della trevigiana Lorena Rebeschini dell’Istrana che era la favorita del seeding. Secondo posto per la giocatrice del Tc Venezia Giovanna Guerra. Terzi posti per Martina Miglioranza dell’Eurosporting di Treviso e per l’under 16 del Green Garden Maddalena Tonolo.

A Chioggia iniziato Open maschile Nuova Bel Pesca che si protrarrà fino al 22 ottobre. Sono 40 i giocatori iscritti. Testa di serie n° il 2.4 trevigiano Carlo De Nardi. Dirige la competizione Diego Vianelli con Evelyn Bacci.

