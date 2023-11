Tennis, un "long rodeo" al Green Garden. Zuin: «Competizioni così mancano»

Davide Zuin, nuovo direttore sportivo del Green Garden tennis, sta già lasciando la sua impronta. Dopo aver coordinato la Venice Academy al suo interno con tutti gli agonisti ed i molti maestri impegnati nelle varie categorie, è pronto con l’attività sul campo. Subito un long Rodeo Open, una competizione di tre giorni che con 4 campi a disposizione promette scintille.

Spiega Zuin: «Gli agonisti hanno bisogno di benzina, e questi tornei sono propedeutici per ripartire con la nuova stagione 2024. Ci sono gli Open di Natale al 2000 e al 2001 a Padova densi di tradizione dove convergono tutti i migliori tennisti dal triveneto e dalle regioni limitrofe. Voglio che siano pronti per affrontarli e tornei di spessore in vista di questi appuntamenti non ce ne sono».

La soluzione è un long rodeo di 3 giorni al Green Garden con 4 campi pronti ad accoglierli. Vi possono partecipare fino ad 86 giocatori e giocatrici. «Competizioni così, mancano ed ora sono qui pronto a promuoverli», precisa Zuin. Questo "Christmas Rodeo" si terrà dall'8 al 10 dicembre, con iscrizioni entro le ore 12 del giorno 6. A seguire, in attesa dell’approvazione Fitp, ce ne sarà anche uno specifico per i giovani.