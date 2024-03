Tennis, a Marcon vince il giocatore di casa Carlo Rubin

A Marcon, presso il circolo tennis di Piero Mastellaro, tappa Tpra expert level maschile condotta da Antonio Asquino. Sui 13 partecipanti si impone il giocatore di casa Carlo Rubin, che al terzo set mette in seconda posizione Stefano Buffa dell’Eurosporting Treviso. Terzi posti per Alberto Pissarro del Tc Dolo e per Enrico Scantamburlo del Tennis Adria. Prossimo Tpra al Tc Mestre, sempre expert level: per iscrizioni Paolo 338-2794285.

