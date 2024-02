Tennis, Rodeo Open Green Garden: successo di iscritti ma nessun veneziano in finale

Rodeo Open con 75 giocatori in lizza coordinati da Pierpaolo Raviele, quello andato in scena al Green Garden di via Asseggiano a Mestre. Sessione agonistica terminata quasi a mezzanotte per far riposare gli atleti che via via hanno fatto tanta strada per arrivare al traguardo. Tutto secondo norma, ci tiene a precisare l’Ufficiale di gara che ha decretato i seguenti risultati.

Nel maschile sorprende tutti l’under 16 del Bassano Mattia Bille che in finale ha messo al secondo posto il veronese Matteo Pasotto del San Giovanni Lupatoto. Terzi posti per Giovanni Mariutto del Green Garden, pronto per il salto di categoria, e per il coach rodigino Luca Prescendi. In evidenza il giocatore del Tc Triestino Pierandrea Valvasori, arresosi al finalista dopo un lungo braccio di ferro nel corso del terzo set, ed i giocatori di casa Di Giusto, Galassi e Gianesi, che stanno bussando alla seconda categoria.

Nel femminile strabiliante la prova della 13enne italo-austriaca Aurelia Schober. Partendo dalle ore 13 di sabato ha ottenuto 10 vittorie di fila, arrendendosi stremata in finale contro l’under 18 vicentina Ludovica Ceolato. Terze piazze per la giocatrice di casa Maria Vittoria Franzoi e per la cereana Anna Manfrin. Quest’ultima, under 14 2.8 seguita dal centro nazionale di Tirrenia come l’altra coetanea Minzat Alessia Maria, patavina del Plebiscito, entrambe superate dalla tredicenne Schoeber. Competizione quindi affascinante commentata dal Ds Zuin, che presto farà visita in Austria con una pattuglia dei giovani del Green Garden per una serie di competizioni internazionali.

Prossimi tornei