Tennis, i risultati del Rodeo di Porto Santa Margherita

Una ventina di tennisti ha onorato il rodeo sui rossi di Porto Santa Margherita, sotto la direzione di gara di Cristian Filippi che ha emesso i seguenti verdetti. Nel maschile davanti a tutti c’è Vittorio Da Ros del circolo Tiziano di Belluno, che in due set ha messo al secondo posto Filippo Maria Martines under 16 del Cadoneghe. Terzi posti per Alain Rommes Quattrin del Cordenons e per il bresciano Riccardo Mazzucchelli. Nel femminile vince Anna Giulia Pivetta del Park di Villorba, argento per l’under 12 vicentina Vittoria Tognolo.

Al Tc Dolo, fino al 28 aprile, Torneo Veterani per giocatori dai 40 agli over 60 maschile e femminile, fino ai 3.1, con 60 giocatori.

Tornei con iscrizioni aperte