Tennis, gli esiti del Rodeo di San Donà di Piave

A San Donà di Piave si è concluso il Rodeo di 4^ categoria con 27 partecipanti diretti da Sabina Carniato. Trattavasi di una versione lunga iniziata venerdì 18, una tre giorni di gare incessanti che hanno premiato il favorito del seeding.

La competizione ha arriso quindi ad Antonio Mazzon, al suo secondo successo stagionale. Il giocatore dello Junior di Santa Lucia di Piave in finale si è imposto al terzo set sull’under 16 Andres Pelizzer, giocatore dell’Ancora di Meolo. Bronzi per Andrea Susanna altro giocatore dell’Ancora e per Stefano Buffa del Republic di Jesolo.

Un poker di vittorie sia per Pelizzer che per Buffa, ai quali gli fa eco un altro giocatore dell’Ancora salpato dai blocchi di partenza, Michael Paulon, fattosi notare recentemente anche anche a Portogruaro.