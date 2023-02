Tennis, gli esiti del Rodeo di San Valentino del Republic di Jesolo

Al Republic di Jesolo si è concluso il Rodeo di San Valentino Fitp per giocatori fino ai 3.1 maschile e femminile. Erano 32 i players agli ordini di Maria Laura Perini ed Alessandro Mior.

Nel femminile al terzo set si è imposta la vicentina del Santorso Stefania Sottoriva sulla padovana Giada Cavazzoni. Per la tennista vicentina una cavalcata di ben 8 vittorie, estromettendo dal torneo molte avversarie di ranking superiore. In particolare quelle che una settimana fa a Spinea avevano dominato il draw. Terze Alessia Vittoria Landi del Park di Villorba e l’under 14 del Ct Vicenza Virginia Federici. Nel main draw in evidenza anche la triestina under 14 Bianca Del Sal.

Nel maschile finale tutta tra i 3.4 l’under 14 pordenonese Marco Antonio Tranciuc ed il triestino Leonardo Brezzi. L’ha spuntata Marco Antonio Tranciuc con un doppio 4/2. Bella partita filante con scambi a tutto braccio, dove contrariamente è stato il più giovane a far correre di più la palla, inducendo l’avversario ad essere più falloso. Terzi posti per il giocatore di casa Michele Santagata che con tre vittorie ha scavalcato giocatori di buon lignaggio, e per la tds numero due il sedicenne Tommaso Maria Piovesan del Portogruaro.

Prossimi tornei: