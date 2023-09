Tennis, Tommaso Testa vince a Scorzè su 91 giocatori

A Scorzè si è concluso il torneo di 3^ categoria fino ai 3.4 con 91 partecipanti, diretto da Evelin Lazzari con supervisione di Angelo Ragazzi. Nel maschile su tutti Tommaso Testa dello Sporting Life Center di Breda di Piave che con un doppio 6/2 ha messo al secondo posto l’under 18 di casa Alessio Marchi. Terzi posti per Jacopo Zambon del Tc Mestre e per l’under 18 del Tc Chioggia Matteo Spinadin.

Nel femminile si afferma la tennista patavina casa Plebiscito Vittoria Mioni, che da favorita del seeding con due partite si è aggiudicata la prima posizione. In seconda piazza Alberta Corsi dello Sporting Life Center.

A San Donà il 4^ categoria con 41 partecipanti ha vinto Alessandro Missana dello Sporting Foxalta. Due set “veloci” con Gianantonio Carrara del Tc Dolo. Terzi posti per il giocatore di casa Roberto Pasqual e per Antonio Quintano del Mira.

In contemporanea sempre a San Donà c’era anche il torneo veterani Over 60 e 65. Il primo draw è stato vinto dal veronese Giorgio Tacconi in due set sul trevigiano del Pederobba Pietro Battistin. Nel draw Over 65 Battistin ha regolato in due set un altro giocatore trevigiano Mario Carnio.

Tornei in corso

Fino al 27 settembre al Republic di Jesolo torneo di 3^ categoria maschile, con 47 giocatori. Il favorito è Mauro Borcini del Noventa di Piave e dalla parte opposta il numero due è Sebastiano Cecchini del Tc Mestre.

Fino al 01 ottobre al Tc Dolo torneo 4^ categoria maschile memorial Fernando Barbuni con 94 giocatori.

Iscrizioni aperte