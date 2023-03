Tennis, seconda giornata di serie C per le squadre veneziane

I risultati delle squadre veneziane nella 2^ giornata della serie C. Debutto positivo per il Tc Venezia. Continua la striscia positiva per le girls del Green Garden. Tc Mestre cede di misura in Via Olimpia ai Comunali di Vicenza.

Di seguito la situazione dei gironi. Prossima giornata di gioco sabato 18 dalle ore 14.00 l’unica di regular season.

Serie C Maschile.

Girone 1: Tennis Comunali Vicenza p.4; Tc Mestre e Bassano p.2; Plebiscito (Pd) e Rovigo 0. Terza giornata Rovigo-Plebiscito probabile spareggio per salvezza e St Bassano-Tc Mestre in chiave promozione.

Girone 3: Park Tennis Villorba (Tv) p.4; Canottieri Padova e Tc Venezia p.2; Ct Vicenza e Tc Belluno p.0. Terza giornata Tc Venezia-Canottieri Padova fondamentale per un posto al sole e Vicenza-Belluno prove di play out.

Serie C femminile.

Girone 4: Green Garden Mestre p.4; Canottieri Padova e Comunali di Vicenza p.2; Ct Scaligero (Vr) p.0. Terza ed ultima giornata di regular season il 26 Marzo ore 10.00 e vedranno di fronte Green Garden-Scaligero e Comunali-Canottieri.

