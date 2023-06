Tennis, al via le semifinali del Veneto Open: fuori tutte le azzurre

La seconda edizione del Veneto Open torneo Wta 125, è alle semifinali. Nessuna azzurra tra le favorite al titolo. Nella giornata di venerdì è finita l’avventura anche per la pratese Lucrezia Stefanini. Tutte le gare dei quarti di finale concluse in due set e quella dell’italiana non ha fatto eccezione. La sua avversaria, l’americana Ashlyn Krueger ha chiuso il suo match per 6/2 6/1.

Stesso andamento anche per l’altra statunitense Robin Montgomery che ha estromesso la belga numero 3 del seeding Ysaline Bonaventure. “Storm” Montgomery ha veramente impressionato per la sua potenza e rapidità di movimento on the grass. E sarà proprio interessante il derby Usa proposto nella parte inferiore del seeding che andrà in scena verso le 15.30 circa, come secondo incontro di giornata.

Il primo riguarderà quello tra la numero uno tedesca Tatjana Maria ed Olga Danilovic. Un derby europeo che dovrebbe risultare molto equilibrato, se non altro da quanto fatto emergere da entrambe, vincenti nei tre turni precedenti tutte in due set. Per la Maria che apre la giornata di semifinale alle ore 14.00 sicuramente una gara da non sottovalutare, ma l’esperienza nella gestione emozionale dei grossi eventi potrebbe darle un vantaggio. La serba invece dopo un solo titolo pre-covid a Mosca, sembra aver trovato tutte le combinazioni necessarie per poter proseguire brillantemente la sua carriera pro. Proprio come il padre, noto cestista internazionale, è dotata di quella qualità che trasuda per simpatia e giovialità dentro e fuori del rettangolo di gioco. La Maria sarà lo spartiacque per la sua carriera pronta a dare l’assalto al mayor di Wimbledon, come è successo all’avversaria tedesca proprio a Gaiba.

Così, da finalista di questo torneo era riuscita ad arrivare nelle best four del più prestigioso torneo mondiale. Chiude la giornata di Sabato, non prima delle 18.00 l’assegnazione del primo titolo, quello del doppio. Si contenderanno il prize money di 5.000€ le coreane Han e Jang opposte alle polacche Falkowska e Piter.