Tennis serie B, sconfitte per le veneziane. Vittorie nel trevigiano per le ragazze del Green Garden

Due vittorie in trasferta nel trevigiano per le ragazze del Green Garden. Noelle Zema vince il draw di terza ad Altivole. Caterina Novello si aggiudica la tappa under 10 del Kinder Trophy a Motta di Livenza. Stacca quindi il biglietto per le finali di Roma che si svolgeranno a fine luglio.

I risultati delle ultime due giornate della B

Domenica 4/6 Ca’ del Moro in casa per poco non acciuffa un punto contro la capolista Rovereto, perdendo per 2-4. Green Garden privo di Rampazzo e Vilaro si arrende a Trento per 4-2.

La classifica vede alla 5/7 giornate: B2M gir. 2: Rovereto (Tn) p.13; Levico Terme (Tn) p.7; Ata Battisti (Tn) e Plebiscito (Pd) p.6; Green Garden (Ve) e Tc Padova p.5; Ca’ del Moro (Ve) p.3.

La sesta giornata: domenica Tc Padova-Ca del Moro, Green Garden-Levico e Plebiscito-Ata Trento. Riposa Rovereto.

Fino all'11 giugno al Green Garden di Mestre Campionati Assoluti del Veneto, open maschile e femminile con in palio il titolo regionale e 9.000€ di montepremi. Da lunedì 5 iniziano i main draw. Guadagnano il pass per il tabellone di 2^: Irene Friso del Plebiscito ed i giocatori del Green Garden Noelle Zema, Laura Monetti, Maria Vittoria Franzoi e Edoardo Pezzato. Disputati finora 150 incontri, ne rimangono ancora un centinaio utilizzando ad oggi 400 palline da tennis.

Tornei con iscrizioni aperte