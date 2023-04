Tennis, i verdetti della serie C per le veneziane dopo l'ultima giornata di regular season

Ecco i verdetti per le squadre veneziane dopo la 5^ ed ultima giornata della regular season della serie C. Le ragazze del Green Garden, prime del loro girone, vanno ai play off. Tc Venezia maschile, nonostante abbia perso in casa per 2/4, è salvo si ma con un po’ di rammarico. Tc Mestre maschile ai play out.

La squadra con la quale ha perso il Tc Venezia era la prima del girone. Purtroppo il team che stava alle sue spalle, il Canottieri Padova, è riuscito a vincere, scavalcando per un solo punto i veneziani. Per loro fine del campionato e sguardo rivolto alla serie C 2024. Potranno quindi dedicarsi ai tornei individuali. Un pareggio con la capolista li avrebbe fatti passare ai play off, ma sarebbe stata solo una gara in più, perché il livello della C quest’anno è altissimo. Ne sa qualcosa il Tc Mestre che non è riuscito a salvarsi nella regular, e che ora dovrà disputare i play out. Play out che non dovrebbero rappresentare un grosso ostacolo, ma che potrebbero risultare insidiosi. In ballo con loro i padovani del Plebiscito, i veronesi del Cerea o il Ct Vicenza.

Ci sono 4 squadre che possono disputare ad occhi chiusi una B2 e qualcuna un buon campionato di B1. Le promosse ai play off sono: Comunali di Vicenza, St Bassano, i già detti Park tennis Villorba, Canottieri Padova, Sporting Villabella, Tc Padova, Airone Legnaro ed Eurosporting Treviso. Nel femminile play off per Green Garden Mestre, Canottieri Padova, Ct Vicenza, Peschiera, Park Tennis Villorba e Cerea. Play out: Plebiscito, Villafranca, Bassano,Tc Padova B, Comunali Vicenza e le veronesi real Tennis, Dossobuono e Scaligero.

Prossimi tornei individuali ai quali iscriversi: