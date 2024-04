Tennis, la formazione femminile del Green Garden già ai playoff di serie C

I risultati della 3ª giornata delle 4 squadre veneziane impegnate nel campionato di serie C: regular season già conclusa per il settore femminile con il Green Garden che approda ai playoff in programma nel mese di maggio. Già ammesse ai playoff anche Bassano, Comunali Vicenza Bardolino, Villafranca, Peschiera e Cerea; in bilico At Verona. Playout per le altre.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Nel maschile sono 3 le squadre veneziane impegnate: Tc Venezia, Tc Mestre e i lidensi del Ca’ Del Moro. A due giornate dal termine della regular tutti i giochi sono ancora aperti; piede nei playoff soltanto per i veronesi del Villabella. La sosta di Tc Mestre e Tc Venezia potrebbe favorire la rimonta delle avversarie, nonostante il risicato vantaggio delle due veneziane. Potrebbe riprendersi Ca’ Del Moro ma dovrebbe presentarsi al completo per la trasferta vicentina contro la capolista Arzignano.

I risultati

Femminile Gir.2: Green Garden (Ve)-Bardolino 3-1, Tc Pd A-Real Tennis (Vr) 2-2. Classifica: Green Garden p.6; Bardolino (Vr) p.3; Tc Padova A p.2; Real Tennis p.1. Prossima giornata: Green Garden-Bardolino e Tc Padova A-Real Tennis. Playoff: Green Garden e Bardolino; playout: Tc Padova e Real Tennis.

C Maschile Gir.3: Plebiscito A-Ca’ Del Moro 4-2, Tc Mestre-Ct Rovigo 3-3. Class. Arzignano (Vi) p.4; Tc Mestre p.3; Plebiscito A (Pd), Ct Rovigo e Ca’ del Moro (Ve) p.2; Quarta giornata domenica 14: Rovigo-Plebiscito A e Arzignano-Ca’ Del Moro. Riposa Tc Mestre.

C Maschile Gir.4: Sanguinetto-Park Villorba 2-4, Venezia-Belluno 3-3. Riposava Dueville. Classifica: Tc Venezia e Park Tennis Villorba p.4; Belluno p.3; Dueville p.1; Sanguinetto p.0. Prossima giornata: Belluno-Sanguinetto e Dueville-Park. Riposa Tc Venezia.