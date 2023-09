Tennis, concluse le finali della serie D veneta a squadre

Al Republic di Jesolo si sono concluse le finals della serie D di tennis con assegnazione dei titoli regionali. Chiusura ufficiale della stagione 2023. Per il tennis veneziano vince la serie D2 femminile il team del Tc Portogruaro che ha messo al secondo posto le vicentine del Dueville. Ecco la formazione portogruarese in foto con il presidente Rettore, il suo vice Gerolin ed il capitano della squadra Giovanni Rossi Balotta: Aurora Vignaduzzo (2.6) Vanessa Gruarin (3.2) Benedetta Rossi Balotta (3.3) Iris Burato (2.5). Gli altri risultati hanno visto. Per la D1 maschile 1^ Arzignano (Vi) 2^ Dueville (Vi); D2 Villafranca (Vr), Tcvo (Tv) stesso risultato per la D3 maschile. Nel femminile D1 Eurosporting Treviso, Plebiscito (Pd); D3 Guizza (Pd), Ct Vicenza. La Team Cup Veneto è stata assegnata all’Eurosporting Treviso.

Tornei in corso

Fino al 27 settembre al Republic di Jesolo torneo di 3^ categoria maschile, con 47 giocatori. Il favorito è Mauro Borcini del Noventa di Piave e dalla parte opposta il numero due è Sebastiano Cecchini del Tc Mestre.

Fino al 01 ottobre al Tc Dolo torneo 4^ categoria maschile memorial Fernando Barbuni con 94 giocatori.

Tornei con iscrizioni aperte