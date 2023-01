Tennis, i vicentini Sottoriva e Scomparin si prendono il trofeo Aquarius di Mirano

A Mirano si è concluso l'8° Rodeo Aquarius Fitp per giocatori fino alla 2^ categoria. Hanno vinto i vicentini Stefania Sottoriva e Pietro Romeo Scomparin. Erano una quarantina i players a confronto condotti da Gianpiero Scanferlato, dove le donne iscritte hanno superato gli uomini.

Nel femminile la giocatrice del Santorso Stefania Sottoriva ha sbaragliato tutte le sue avversarie. L’ultima a resisterle la veneziana di Scorzè Giorgia Spolaor. Per la vicentina 3.5 ben 7 gare vinte, dimostrando di poter dare l’assalto al top della categoria. Tre vittorie per Spolaor e per lei il merito di aver estromesso la giovanissima favorita del seeding. Terzi posti per le favorite la padovana Alessia Maria Minzat e per la trevigiana Alessia Vittoria Landi.

Nel maschile affermazione del vicentino Pietro Romeo Scomparin con tessera veronese che ha messo al secondo posto il veneziano Riccardo Parravicini con tessera patavina. Nonostante il divario di ranking, Parravicini ha “rischiato” di vincere almeno un set. Ma Scomparin più riposato e determinato è riuscito a portare a casa l’intera posta. Bronzo per il padovano favorito numero due Umberto Ciato. In evidenza il veronese Edoardo Meggiorin con 2 vittorie di spessore e superato dal semifinalista Ciato soltanto al long tie-break. Dopo due vittorie nel tabellone di 3^ si affaccia meritatamente nel main draw anche Cristiano Cavaldoro, superato dal baby nazionale bassanese Lorenzo Bortolaso.

Weekend 28 e 29 gennaio alla Canottieri di San Giuliano Rodeo “Ai Progetti” maschile e femminile per giocatori di 3^. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/1. Al Tc Dolo il 28 e 29 gennaio Tpra singolo maschile limitato ai giocatori inferiori ai 50 anni, Iscrizioni entro le ore 12 del 26/1 al numero 347-6838224 Andrea. A Scorzè sempre il 28 e 29 Rodeo Giovanile singolare maschile under 16 diretto da Evelin Lazzari. Anche qui iscrizioni entro le ore 12 del 26/1.

A Mira domenica 5 febbraio Torneo Fitpra di singolare maschile, tutto in un giorno formula Rodeo. Iscrizioni Riccardo Sacco 333-8845335, oppure al contatto del Tc Mira al 3516004768 entro le ore 12 del 3/2. Altro Tpra a Mirano sempre di singolo maschile all in a day, il 12/2. Iscrizioni dirette presso il club 041-431787. Al Republic di Jesolo 11 e 12 Febbraio Rodeo di San Valentino Fitp per giocatori fino ai 3.1 maschile e femminile, iscrizioni entro le 12 del 09/2.