Tennis, le squadre veneziane in Coppa Veneto dopo la 3^ giornata

Dal 12 novembre è iniziata la Coppa Veneto, campionato invernale a squadre indetto dal Comitato regionale della federazione italiana tennis. In attesa della ratifica della 4^ giornata conclusa nel weekend, questa la situazione dei team veneziani dopo la 3^ giornata.

Nel Gruppo B maschile 1° girone c’è la Canottieri Mestre che è ancora a digiuno; nel 3° girone c’è il Chioggia a pieni punti seguita dal Tc Venezia.

Nel gruppo B femminile terza piazza del Tc Venezia. Gruppo C maschile girone 3 Chioggia e Fossalta di Portogruaro a braccetto in prima posizione; girone 6 condotto dai lidensi del Ca’ del Moro, seconda posizione per Arca 974 di Spinea e quarto posto per Caorle. Nella C femminile girone 1 condotto dal Chioggia, fanalini di coda Portogruaro e Fossalta di Portogruaro. Nel misto 3^ posizione per il team dello Spinea 974 e fermo al palo il Ca’ del Moro.

Per i tornei nel prossimo weekend: