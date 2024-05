Tennis, i team veneziani impegnati nei campionati a squadre di C e B2

I verdetti della serie C dei team veneziani, vedono i playoff corsari di Ca’ del Moro e Cerea al Green Garden. Tutto sommato un bilancio 2024 positivo. Nessuna retrocessione. Una promozione in atto ed una sfumata di un nonnulla.

Sugli scudi il Ca’ del Moro, che nei playoff è riuscito a espugnare l’imbattibilità del Park di Villorba, guadagnando l’accesso al tabellone nazionale. A giugno si conosceranno i loro avversari, tra Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Liguria. Play off amari per le ragazze del Green Garden, che dopo aver concluso la regular season imbattute, ed aver conseguito il titolo virtuale di squadra più accreditata per la promozione, cedono il passo alle veronesi del Cerea. Giornata nera per le "Green Girls" che riescono ad impattare l’incontro di playoff per il draw nazionale, ma cedono al doppio di spareggio.

Non hanno problemi i ragazzi del Tc Mestre che con un cappotto sui trevigiani del Magi, si confermano nella serie C 2025. Stesso dicasi dei ragazzi del Tc Venezia, che un mese fa avevano già conquistato la salvezza.

Nella serie B2 nazionale l’unica squadra veneziana in lizza è il Green Garden che ha già giocato 2 partite con altrettanti pareggi. Questa la situazione del girone. 2ª Giornata di 7: Green Garden-Palladio Vicenza 3/3, Levico Terme-Ata Battisti 6/0, Ct Trento-Sandrigo 3/3. Classifica: Sandrigo (Vi) p.4; Levico Terme (Tn) p.3; Green Garden (Ve) e Palladio 98 (Vi) p.2; Ata Battisti (Tn), Ct Trento e Canottieri Ticino (Pv) p.1. Prossima giornata 3ª di 7: Domenica 19 maggio: Ct Trento-Palladio, Canottieri Ticino-Green Garden, Sandrigo-Ata Battisti, Riposa Levico Terme.