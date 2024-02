Tennis, Tc Dolo vince la Coppa Veneto del gruppo B femminile

Nelle finali di Coppa Veneto di tennis nel gruppo B femminile vince il Tc Dolo. Nel maschile non ce la fa il Chioggia a superare il Monselice, arrivando al secondo posto.

Sempre al Tc Dolo, presso gli impianti fissi, erano 48 i giocatori in lizza ed in perfetto equilibrio tra maschile e femminile. La competizione era per giocatori di 4^ categoria, ovviamente quelli scesi dalla terza l’hanno fatta da padrone. Nel maschile il giocatore di casa Emanuele Federico con tre vittorie si è piazzato davanti a tutti. Dietro di lui il giocatore del Camponogara Roberto Muneratto. Bronzi per il favorito del seeding Alan Alaimo di Loro e per Cristiano Bullo dell’Arca di Spinea. In evidenza con 3 vittorie: Davide Massaro del Camponogara, Cristiano Bullo ed Alessandro Santon del Patavium.

Nel femminile Miruna Andreea Spirleanu del Plebiscito di Padova con tre vittorie chiude al primo posto. L’ultima a resisterle è stata la sorpresa del seeding, la giovane compagna di club Leila Frigato che con tre vittorie è giunta all’ultima gara portando la winner al terzo set. Terze piazze per Giulia Nobili del Granarolo di Bologna che ha totalizzato 4 vittorie e per la trevigiana Lorena Rebeschini dell’Istrana.

