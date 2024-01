Tennis, il Tc Dolo femminile agguanta la finale della Coppa Veneto

Ottima prova delle tenniste del Tc Dolo, che guadagnano il pass per la finale dove incontreranno le trevigiane del Tc Barchessa. Erano opposte alle vicentine dell’Arzignano, incontro chiuso per 3-0. Capeggia il team la 3.1 Iris Masetto, la 3.3 Anna Santon, Sofia Santon 3.4, Baldan Aurora 3.5, chiudono le 4.2 Elena Masiero e Francesca Polato.

Canottieri Mestre in trasferta a Casale Sul Sile non riesce ad andare oltre l'1-2. Con la Barchessa si aggiudicano soltanto il doppio Morucchio e Simoncello andando ai vantaggi fino al 25-23.

Usciti quindi gli abbinamenti della penultima giornata con il seguente programma. Il team del Chioggia, capitanato da Boscolo Bello Sacchi, vincitore sabato 20, sarà opposto ai veronesi del Cerea e giocheranno in casa sabato 27 alle ore 15.00. In palio il pass per le finals veronesi.

Al Tc Dolo concluso il Tpra maschile. È stato appannaggio di Thomas Marcato dell’ Arca di Spinea, che ha messo al secondo posto Andrea Wolf del Marcon. Terzi posti per il vicentino Massimiliano Dal Maso e per Michele Palmieri del Mogliano.

Prossimi tornei