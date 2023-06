Tennis: Tc Mestre maschile e Green Garden femminile staccano il biglietto per le finali di Coppa Italia Tpra

Nel festival del tennis Veneto venti squadre si sono affrontate nei match nella giornata di sabato 27 maggio. Festeggiano il Tc Mestre, il Tc Creazzo nella categoria Oro, l’AT Zevio e il Green Garden nell’argento. Sono stati assegnati gli scudetti regionali della Coppa Italia Tpra a squadre 2023 , manifestazione finale che ha visto coinvolto in sede unica ben 20 squadre negli 8 campi in terra messi a disposizione dallo Sporting Life Center.

Nel tabellone argento la fase femminile (giocata alla Polisportiva Bissuola il week end precedente) ha visto la vittoria del Green Garden sulla formazione di casa, per 2 a 1, vittorie nei singolari per il Green Garden e punto della bandiera nel doppio per il Bissuola. Nel maschile, con 8 formazioni a contendersi il titolo, sono arrivate in finale il Bardolino e i giovani del TC Mestre; sul punteggio di 1 incontro pari, anche qui il doppio è stato determinante, con i più giovani ad alzare la coppa. La squadra del Tc Mestre: Enrico Saint Pierre, Giacomo Mariano, Marcello Mazzo, Lorenzo Eleuteri e Giovanni Furlanetto.

Tutte le squadre finaliste difenderanno i colori del Comitato regionale veneto in quel di Livorno, dove le fasi argento Green Garden si giocheranno dal 16 al 18 giugno mentre le fasi oro Tc Mestre dal 23 al 25 giugno. Soddisfazione per l’esito della manifestazione da parte del fiduciario regionale Andrea Camarin: «Ringrazio la squadra di coordinatori del Tpra (Antonio Asquino, Sara Cavallin e Riccardo Sacco(Ve) e tutti i club che hanno partecipato a questa prima edizione. Sabato è stata una bellissima giornata di festa del movimento amatoriale, oltre 90 giocatori da tutto il veneto hanno potuto conoscersi e sfidarsi in quella che è stata la prima grande festa del Tpra in Veneto».

Tornei in corso

Fino al 3 giugno al Tc Dolo è in corso l’Open Studio Menin con 2.000€ di montepremi. Competizione maschile per giocatori fino alla 1^ categoria. Dirige Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaor. Sono 10 le gare in programma dalle ore 11.00 odierne con lo svolgimento del draw di seconda categoria.

Fino al 11/6 al Green Garden di Mestre Campionati Assoluti del Veneto, open maschile e femminile con in palio il titolo regionale e 9.000€ di montepremi. Designato è il G.A. Mauro Granzotto. Iscrizioni ancora aperte per i seconda categoria.

All’Arca di Spinea torneo giovanile fino al 09/6 3^ edizione del Zeta Gen per giocatori dai 10 ai 16 con soli incontri di singolare. Sono ben 160 i giovani a confronto diretti dalla cabina di regia tutta rosa delle Vinci.

Tornei con iscrizioni aperte

A Scorzè dal 16 al 25 giugno torneo maschile fino ai 2.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 giugno con massimo 80 iscritti.