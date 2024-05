Tennis, Green Garden in festa per il titolo regionale under 11 di Teresa Novello

A Maserà di Padova, presso lo Sporteam, 127 ragazzi dai 10 ai 12 anni si sono confrontati per indossare lo scudetto regionale di campione del Veneto. La kermesse non era valida solo per l’assegnazione del titolo regionale, ma designava quali giocatori veneti avessero il merito per andare a disputare le finali nazionali.

Il più bravo giocatore tra i veneziani è stata Teresa Novello del Green Garden che nel draw Under 11 ha messo al secondo posto in finale per 6/4 6/2 la veronese Sveva Dattoli. Proprio nella giornata di ieri, secondo posto nel Kinder Trophy a Rovigo con la modenese Campadelli Zamboni al terzo set. Ottima prova anche per un’altra giocatrice del Green Garden, Mia Gianelli, che nell’under 10 è stata superata soltanto dalla vicentina Yara Charmiti, classificandosi al secondo posto.

Il Tpra a Foxalta ha premiato invece Paolo Bars dell’Ancora che in finale al terzo set ha messo in seconda posizione il giocatore di casa Stefano Donà. Terzi posti per Cristiano Gaspari del Davis Plus Center e per il trevigiano del Panatta Flavio Pomiato. Prossimi appuntamenti Tpra a: Mirano il giorno 5 maggio con l’expert level maschile e femminile (041 431787, Devid). A Scorzè, expert maschile sempre il 5 maggio (Gigliola, 041 445374).