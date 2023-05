Pioggia di titoli regionali per i tennisti del Green Garden

Al Centro Sportivo 2000 di Padova, Acquaviva, si sono svolte le finali individuali per assegnare lo scudetto al miglior giocatore veneto under. Otto i titoli in palio dai 13 ai 16 anni. Ben 248 i giovani che si sono sfidati sui rossi, bagnati, di Via Pioveghetto. Questi gli esiti ed i premiati.

Under 13 femminile - Campionessa Regionale: Virginia Zema (Green Garden). Finalista: Anna Manfrin (CT Cerea). Semifinaliste: Anastasia Dmitriev (Plebiscito Padova), Noelle Zema (Green Garden)

Under 14 maschile - Campione Regionale: Cristian Tiengo (Plebiscito Padova). Finalista: Massimiliano Fucile (Comunali Vicenza). Terzo classificato: Pietro Bertasi (CT Vicenza)

Under 14 femminile - Campionessa Regionale: Irene Friso (Plebiscito Padova). Finalista: Matilde Dall’Antonia (Park Tennis). Terza classificata: Camilla Luciano (TC Padova)

Under 15 maschile - Campione Regionale: Edoardo Dolcetta-Capuzzo (GAM Vr). Finalista: Mattia Bille (ST Bassano). Semifinalisti: Alessio Citton (CT Vicenza) e Lorenzo Maria Archenti (Eurosporting TV)

Under 15 femminile - Campionessa Regionale: Angelica Cavasin (Sporting Life Center). Finalista: Sophie Parente (Green Garden). Semifinaliste: Beatrice Bevilacqua (TC Via Olivera), Maria Sole Savoia (CT Bardolino)

Under 16 maschile - Campione Regionale: Edoardo Pezzato (Green Garden). Finalista: Matteo Negrini (S. Martino Buon Albergo). Semifinalisti: Giovanni Zanconato (CT Vicenza), Alvise Finesso (Treviso Tennis Team)

Under 16 femminile - Campionessa Regionale: Giuliana Slovena Ciangherotti Drpic (AT Verona). Finalista: Emily Iosio (Park Tennis). Semifinaliste: Giada Cavazzoni (TC Padova), Chiara Albiero (Canottieri Padova)

A coronare la stagione superlativa del giocatore under 16 del Green Garden Edoardo Pezzato è arrivato lo scudetto regionale. Oltre al titolo, i primi tre classificati andranno a disputare anche i campionati italiani di categoria. Per Virginia Zema una rivincita quella contro la cereana Manfrin, che al Next Gen emiliano l’aveva estromessa ai quarti. Due set impeccabili per il titolo regionale. Terza la sorella Noelle superata nell’ultraderby. Nell’under 15 secondo posto per Sophie Parente.

Dal 13 al 28 maggio a Fossò torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 400€ di montepremi. Dirige Enzo Angi con 92 partecipanti e supervisione di Alessandro Perrone. Le gare di Mercoledì 24 inizieranno dalle 15.30 con nove gare. Fino al 3 giugno al Tc Dolo è in corso l’Open Studio Menin con 2.000€ di montepremi. Competizione maschile per giocatori fino alla 1^ categoria. Dirige Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaor. Sei le gare in programma mercoledì 24 dalle ore 18.

