Tennis, gli esiti del torneo di Fossò. Inizia il draw di terza agli assoluti del Veneto

È terminato a Fossò il torneo di 3^ categoria. Enzo Angi e Alessandro Perrone hanno concluso la competizione da 92 tennisti. Nel femminile al terzo set vince il draw Laura Monetti del Green Garden sulla padovana della Canottieri Giulia Cacco. Terzi posti per le padovane Martina Gambalonga e per Alessia Iannucci.

Nel maschile vince il maestro di Silea Igor Rossi sul giocatore dei Comunali di Vicenza Francesco Piersanto Marangon. Bronzi per Andrea Vittadello della Canottieri Padova e per un altro patavino l’under 16 Amedeo De Checchi del Tc Padova. Competizione organizzata con l’ausilio del maestro patavino Paolo Bardessa e con il manager Fabrizio Caldarone.

Tornei in corso

Fino al 3 giugno è in corso al Tc Dolo l’Open Studio Menin con 2.000€ di montepremi. Competizione maschile per giocatori fino alla 1^ categoria. Dirige Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaor. Sono 10 le gare in programma dalle ore 11.00 odierne con lo svolgimento del draw di seconda categoria.

Dal 27 maggio all'11 giugno al Green Garden di Mestre Campionati Assoluti del Veneto, Open maschile e femminile con in palio il titolo regionale e 9.000€ di montepremi. Designato è il G.A. Mauro Granzotto. Il torneo inizia a pieni giri con le 14 partite di oggi, a partire dalle ore 15.00.

All’Arca di Spinea torneo giovanile dal 27 maggio al 9 giugno 3^ edizione del Zeta Gen per giocatori dai 10 ai 16 con soli incontri di singolare. Sono ben 160 i giovani a confronto diretti dalla cabina di regia tutta rosa delle Vinci.

Tornei con iscrizioni aperte

A Scorzè dal 16 al 25 giugno torneo maschile fino ai 2.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 giugno con massimo 80 iscritti.