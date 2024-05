Tennis, al torneo del Tc Porto Santa Margherita vince l'udinese Covacic

A Porto Santa Margherita si è concluso il torneo di 3^ maschile e femminile con 57 partecipanti coordinati da Cristian Filippi. Nel maschile Rok Kovacic del River di Udine si è imposto in due set su Sebastiano Cecchini del Tc Mestre. Terzi posti per Giorgio Gobbato del Latisana e per Andres Pelizzer dell’Ancora di Meolo.

Nel draw rosa Benedetta Rossi Balotta del Portogruaro ha vinto la sessione femminile per 6/1 6/2 con Margherita Buscato del Republic di Jesolo. Terze Giulia Lo Faro (Eurosporting Cordenons) e Daiana Vantini della Barchessa di Casale sul Sile.

Tornei in corso

A Portogruaro dal 18/5 al 1/6 Tappa del Kinder Trophy Joy of Moving con 186 giovani dai 10 ai 16 anni diretti da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile.

Al Tc Dolo iniziato l’Open Crown con montepremi di 6.000€ che terminerà con le finali il 1° di Giugno. Sono già 145 i giocatori in tenzone e fino ai 2.8 le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12.00 del 19/5. Per i giocatori di caratura superiore il termine si protrae ulteriormente.

A Vigonovo presso il Brenta Sport fino al 29/5 torneo di 3^ categoria femminile diretto da Armando Giantin, con 36 giocatrici.

Tornei con iscrizioni aperte