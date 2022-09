Tennis, a Portogruaro è tempo di semifinali

A Portogruaro tennis spettacolo nel main draw dell’Open maschile e femminile. Diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile è dotato di un montepremi di 3.000 €. Erano 145 gli iscritti ad inizio competizione. Lunedì 12 ci sono le semifinali ed i big nei quarti di ieri hanno solo scaldato i motori.

Le gare si svolgeranno con qualsiasi tempo grazie al palazzetto adiacente che consente il gioco con qualsiasi situazione meteo. Alle 18 inizia lo spettacolo femminile con l’internazionale Melania Delai e Ludovica Mazzucchelli. Alle 19.30 Matteo Viola e Mario Radic e Adele Burato con Federica Rita Arcidiacono. Chiude la serata alle 21 il siciliano Antonio Caruso con la superstar Marco Speronello in caccia del suo 97° successo.

Intanto primi verdetti e premiazioni di questo Open per la chiusura dei draw di 3^ e 4^ sono stati emessi. Nella sessione di 3^ vince il goriziano Graziano Battello in due set sull’udinese Gabriele Magrini. Quella di 4^ un derby tutto casalingo tra Luciano Goglovich e l’under 16 Nicolò Anese, andato a favore del più esperto in due set.

A Porto Santamargherita torneo di 4^ categoria maschile e femminile dal 3 al 17 Settembre. Sono 45 gli iscritti alla competizione. A Mirano torneo di 3^ maschile e femminile dal 3 al 14/9, diretto da Adriano Toniolo con la supervisione di Gianpiero Scanferlato che dovranno occuparsi di 107 racchette. A Mira dal 3 al 14/9 torneo giovanile trofeo LSG Lavanderia dai 10 ai 16 anni. Anche qui iscrizioni chiuse con 108 ragazzi.

Dal 10 al 18/9 a Ca’ del Moro toreno di 4^ categoria maschile e femminile LWT di Enjoy Venice diretto da Nicoletta Bortolozzo con due dozzine di partecipanti. Dal 16 al 25/9 torneo di 3^ categoria maschile e femminile al Republic di Jesolo. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9.